Азербайджанская печать прошла трудный, но почетный путь - Карло Марино

НАХЧЫВАН /Trend/ - Азербайджанская печать прошла трудный, но почетный путь.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в своем поздравительном послании проходящему в Нахчыване мероприятию Mediafest-2025 сказал представитель Европейского новостного агентства от Италии Карло Марино.

"Рад сердечно поздравить всех моих коллег и народ Азербайджана с 150-летием азербайджанской печати. Эта знаменательная дата свидетельствует о том, что не только национальная печать, но и свобода мысли и слова народа опираются на богатые традиции. Азербайджанская печать прошла трудный, но почетный путь, сыграв важную роль в формировании общественного мнения, просвещении общества и укреплении государственности. Азербайджанская печать, отвечающая вызовам времени, успешно адаптирующаяся к меняющейся информационной среде и сохраняющая свои профессиональные принципы, и сегодня вносит достойный вклад в правильное информирование общества",- отметил он.

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