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Подготовлены проектные документы по строительству газопровода "Миндживан-Агбенд"

Экономика Материалы 30 мая 2025 15:14 (UTC +04:00)
Подготовлены проектные документы по строительству газопровода "Миндживан-Агбенд"

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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ХАНКЕНДИ /Trend/ - Подготовлены проектные документы по строительству газопровода "Миндживан-Агбенд" и Газорегуляторного пункта "Агбенд".

Как сообщает в пятницу местный корреспондент Trend, об этом заявил первый заместитель главы Управления экспорта газа Сархан Бабашов на заседании "Рабочей группы по вопросам энергоснабжения".

Он отметил, что в программе капитальных вложений 2025 года предусмотрено строительство объекта.

"Для проведения строительных работ, в соответствии с выбором маршрута газопроводного коридора и места строительства газотранспортного пункта, письмом № 4-2-12/2-187/2025 от 18 февраля 2025 года был направлен запрос Государственному комитету по градостроительству и архитектуре (ГКГА) для выделения земельных коридоров и участков", - добавил С.Бабашов.

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