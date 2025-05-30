В июне состоится внеочередная сессия Милли Меджлиса Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В июне состоится внеочередная сессия Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Об этом сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на прошедшем сегодня последнем заседании весенней сессии парламента, сообщает Trend.

По ее словам, в связи с этим поступили предложения и принято соответствующее решение.

Отметим, что согласно Внутреннему уставу законодательного органа, внеочередная сессия созывается по требованию 42 депутатов парламента.

В период внеочередных сессий проводятся пленарные заседания Милли Меджлиса, заседания комитетов и комиссий.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!