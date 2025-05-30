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В июне состоится внеочередная сессия Милли Меджлиса Азербайджана

Общество Материалы 30 мая 2025 15:21 (UTC +04:00)
В июне состоится внеочередная сессия Милли Меджлиса Азербайджана

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - В июне состоится внеочередная сессия Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Об этом сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на прошедшем сегодня последнем заседании весенней сессии парламента, сообщает Trend.

По ее словам, в связи с этим поступили предложения и принято соответствующее решение.

Отметим, что согласно Внутреннему уставу законодательного органа, внеочередная сессия созывается по требованию 42 депутатов парламента.

В период внеочередных сессий проводятся пленарные заседания Милли Меджлиса, заседания комитетов и комиссий.

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