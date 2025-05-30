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Газоснабжение сел Горчу и Гошасу будет обеспечено до конца 2026 года

Экономика Материалы 30 мая 2025 16:02 (UTC +04:00)
Газоснабжение сел Горчу и Гошасу будет обеспечено до конца 2026 года

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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ХАНКЕНДИ /Trend/ - Газоснабжение сел Горчу и Гошасу будет обеспечено до конца 2026 года.

Об этом сказал первый заместитель главы Управления экспорта газа Сархан Бабашов на заседании Рабочей группы по вопросам энергоснабжения, сообщает региональный корреспондент Trend.

Он отметил, что при прокладке газопроводов планируется использовать полиэтиленовые трубы.

"Проекты газопроводов сейчас пересматриваются Проектным конструкторским бюро ПО "Азеригаз". Строительство газорегулирующих пунктов в Горчу и Гошасу предусмотрено ПО "Азеригаз" в соответствии с программой переселения и спросом на газ в ближайшие годы", - добавил Бабашов.

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