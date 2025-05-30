Словно шепотом ветра или вихрем эмоций – для бакинской публики (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки (Кирха) при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся чарующий концерт под названием "Вечер камерной музыки", сообщает Trend Life.

В этот вечер сердца слушателей покорили две великолепные жемчужины мировой классики: проникновенный и душевный Струнный квартет №1 ми-минор "Из моей жизни" великого чешского композитора Бедржиха Сметаны и утончённый, словно шепот ветра, Струнный квартет соль-минор, сочинение 10, гениального французского музыканта Клода Дебюсси.

Исполнение доверили участникам Азербайджанского государственного струнного квартета, чьи имена украшают республиканские и международные конкурсы - Назрин Асланлы (первая скрипка), Хаяла Абдуллаева (вторая скрипка), заслуженные артисты Азербайджана Вахтанг Иманов (альт) и Алексей Милтых (виолончель).

Весь зал окутал вихрь эмоций, рожденных тончайшей игрой музыкантов, чья виртуозность и глубокое чувство произведений вызвали неподдельное восхищение. Зал взорвался долгими, громкими аплодисментами - искренним признанием таланта и мастерства исполнителей, подаривших публике незабываемый музыкальный вечер.

Квартет, основанный в 1998 году, обладает богатейшим репертуаром, включающим как классические произведения, так и современные сочинения азербайджанских и зарубежных композиторов. С уверенностью можно сказать: Азербайджанский государственный струнный квартет продолжит своё вдохновенное путешествие по музыкальным просторам, радуя слушателей всё новыми и новыми яркими открытиями.

Фото – Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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