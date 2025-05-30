БАКУ /Trend/ - Азербайджан обсудил с Германией расширение сотрудничества в области "зеленой" энергии.

Об этом сообщил министр энергетики Парвиз Шахбазов в своем аккаунте в социальной сети "X", передает Trend.

"Мы с председателем Восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом провели переговоры о расширении сотрудничества в области энергетики в рамках курса Азербайджана на "зеленую" энергию. Мы оценили перспективы сотрудничества с немецкими компаниями в области развития морской ветроэнергетики, коридора "зеленой" энергии от Каспийского моря до Европы и поставок энергии через эту инфраструктуру", - говорится в публикации.

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