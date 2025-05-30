В Азербайджане установлены штрафы за нарушение правил безопасности БПЛА

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ужесточены штрафы за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, водного, воздушного транспорта, а также беспилотных летательных аппаратов и других воздушных судов, не используемых в качестве воздушных транспортных средств.

Как сообщает Trend, это отражено в указе о применении поправок в Уголовном кодексе и Кодексе об административных проступках, подписанном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно изменениям, если в случае нарушения правил движения и эксплуатации вышеуказанных транспортных средств лицом, обязанным соблюдать эти правила в связи с его служебной деятельностью, по неосторожности причинен тяжкий или менее тяжкий вред здоровью пострадавшего, предусматривается:

- лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет,

- штраф от пяти до семи тысяч манатов,

- или исправительные работы на срок до двух лет,

- или ограничение свободы до двух лет,

- или наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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