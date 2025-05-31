Назван объем выданных в апреле бизнес-кредитов в сфере информации и связи Азербайджана
В Азербайджане к концу апреля объем бизнес-кредитов в сфере информационных и коммуникационных технологий показал небольшой рост по сравнению с предыдущим месяцем. Также увеличился общий объем бизнес-кредитного портфеля банков.
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