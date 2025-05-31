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Жертвами минного террора Армении стали 397 человек, среди которых есть и погибшие - МИД Азербайджана

Политика Материалы 31 мая 2025 17:27 (UTC +04:00)
Жертвами минного террора Армении стали 397 человек, среди которых есть и погибшие - МИД Азербайджана

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - За период после 44-дневной войны 2020 года жертвами минирования Арменией азербайджанских территорий стали 397 человек, среди которых также есть погибшие.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в соцсети Х.

Отмечается, что в Азербайджане вчера и сегодня произошли взрывы заложенных армянской стороной мин, жертвами которых стали мирные жители.

"Эти гнусные действия, нацеленные на населённые пункты и кладбища, нарушают нормы международного гуманитарного права и препятствуют возвращению населения в свои дома", - говорится в публикации ведомства.

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