В Казахстане вырос объем безналичных операций с использованием платежных карт
В апреле 2025 года объем безналичных операций по картам казахстанских банков достиг 15,1 трлн тенге, увеличившись на 22% по сравнению с прошлым годом. Рост отражает усиление цифровизации финансов и доверия населения к безналичным расчетам, особенно в торговле, сфере услуг и оплате коммунальных услуг.
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