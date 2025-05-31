В Казахстане вырос объем безналичных операций с использованием платежных карт

В апреле 2025 года объем безналичных операций по картам казахстанских банков достиг 15,1 трлн тенге, увеличившись на 22% по сравнению с прошлым годом. Рост отражает усиление цифровизации финансов и доверия населения к безналичным расчетам, особенно в торговле, сфере услуг и оплате коммунальных услуг.

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