Мужчине, подорвавшемуся на мине, ампутирована голень (Обновлено-3)

АГДЕРЕ /Trend/ - Мужчина, подорвавшийся на мине, был эвакуирован в Бардинскую районную центральную больницу для оказания специализированной медицинской помощи.

По информации регионального корреспондента Trend, ему проведена ампутация правой голени.

В настоящее время его состояние здоровья оценивается как тяжелое.

21:36

АГДЕРЕ /Trend/ - 30 мая в селе Гызылоба Тертерского района произошел минный инцидент.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики.

Сообщается, что Гусейнов Тельман Ахмед оглу, 1978 года рождения, житель села Юхары Гарадаглы Тертерского района, получил ранение в правую ногу в результате взрыва противопехотной мины на бывшей линии соприкосновения при выпасе скота в районе села Гызылоба, который не был разминирован. Пострадавший был госпитализирован с рваной раной правой стопы.

Расследование инцидента ведется прокуратурой Тертерского района.

Агентство по разминированию, МВД и Генеральная прокуратура еще раз призывают граждан соблюдать правила безопасности, обращать внимание на знаки о минной опасности и не заходить на незнакомую местность.

21:17

АГДЕРЕ /Trend/ - 30 мая около 19:30 в Тертерскую центральную районную больницу был доставлен мужчина, пострадавший в результате взрыва на мине на территории села Гарадаглы Тертерского района.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в TƏBIB.

Сообщается, что мужчине, 1978 года рождения, поставлен диагноз "рваная рана в области стопы правой ноги".

"В настоящее время его лечение продолжается в отделении неотложной помощи. Состояние здоровья пострадавшего оценивается как тяжелое", - отметили в ведомстве.

19:43

На территории Агдеринского района гражданское лицо подорвалось на мине.

По информации регионального корреспондента Trend, инцидент произошел в селе Гырмызыкянд.

Так, житель села Юхары Гарадаглы Тертерского района Гусейнов Тельман Ахмед оглу подорвался на мине во время выпаса скота.

Тельман Гусейнов, 1978 года рождения, был госпитализирован в Бардинскую центральную больницу.

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