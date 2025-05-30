Мужчине, подорвавшемуся на мине, ампутирована голень (Обновлено-3)

АГДЕРЕ /Trend/ - Мужчина, подорвавшийся на мине, был эвакуирован в Бардинскую районную центральную больницу для оказания специализированной медицинской помощи.
По информации регионального корреспондента Trend, ему проведена ампутация правой голени.
В настоящее время его состояние здоровья оценивается как тяжелое.
21:36
АГДЕРЕ /Trend/ - 30 мая в селе Гызылоба Тертерского района произошел минный инцидент.
Как передает Trend, об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики.
Сообщается, что Гусейнов Тельман Ахмед оглу, 1978 года рождения, житель села Юхары Гарадаглы Тертерского района, получил ранение в правую ногу в результате взрыва противопехотной мины на бывшей линии соприкосновения при выпасе скота в районе села Гызылоба, который не был разминирован. Пострадавший был госпитализирован с рваной раной правой стопы.
Расследование инцидента ведется прокуратурой Тертерского района.
Агентство по разминированию, МВД и Генеральная прокуратура еще раз призывают граждан соблюдать правила безопасности, обращать внимание на знаки о минной опасности и не заходить на незнакомую местность.
21:17
АГДЕРЕ /Trend/ - 30 мая около 19:30 в Тертерскую центральную районную больницу был доставлен мужчина, пострадавший в результате взрыва на мине на территории села Гарадаглы Тертерского района.
Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в TƏBIB.
Сообщается, что мужчине, 1978 года рождения, поставлен диагноз "рваная рана в области стопы правой ноги".
"В настоящее время его лечение продолжается в отделении неотложной помощи. Состояние здоровья пострадавшего оценивается как тяжелое", - отметили в ведомстве.
19:43
На территории Агдеринского района гражданское лицо подорвалось на мине.
По информации регионального корреспондента Trend, инцидент произошел в селе Гырмызыкянд.
Так, житель села Юхары Гарадаглы Тертерского района Гусейнов Тельман Ахмед оглу подорвался на мине во время выпаса скота.
Тельман Гусейнов, 1978 года рождения, был госпитализирован в Бардинскую центральную больницу.
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