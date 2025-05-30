Каждая страна должна сделать климатические действия эффективными для всех - президент COP29

БАКУ /Trend/ - Каждая страна должна сделать климатические действия эффективными для всех.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил представитель Президента Азербайджана по вопросам климата, президент COP29 Мухтар Бабаев, выступая на панельной дискуссии в рамках Международного форума "Астана 2025".

Он отметил, что инклюзивность должна быть в центре климатической повестки: "Нам нужны инклюзивные процессы для инклюзивных результатов. Каждый заслуживает платформу, где его голос будет услышан".

По словам М.Бабаева, именно такой подход позволил добиться исторических результатов: "Мы уже видим вклад каждого сообщества. Мы говорили о правах человека, гендерном равенстве, уязвимых группах - беженцах, детях, людях с ограниченными возможностями. Это ключевые элементы нашей повестки".

Он подчеркнул, что инициативы COP29 должны вдохновлять местные сообщества: "Мы говорили о стратегии, которая будет продвигать цифровую грамотность и цифровизацию. Мы хотим добиться равноправия для всех".

М.Бабаев также отметил важность интеграции климатических планов в национальные стратегии:

"Хорошие планы зависят от всеобъемлющих консультаций. Они не должны быть отдельным документом - они должны быть частью национальных приоритетов".

"Государство должно давать сигнал рынку и донорам. Если всё сделано правильно, такой план станет основой для привлечения "зелёных" инвестиций. В этом году у каждой страны есть возможность и ответственность сделать свои климатические действия эффективными для всех", - сказал в заключение Мухтар Бабаев.