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В Азербайджане будет создана единая информационная система муниципалитетов

Общество Материалы 30 мая 2025 15:31 (UTC +04:00)
В Азербайджане будет создана единая информационная система муниципалитетов

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет создана единая информационная система муниципалитетов.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "О статусе муниципалитетов", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, в целях гибкой и эффективной организации учета доходов и расходов местных бюджетов, создания единой и актуальной информационной базы будет создана единая информационная система муниципальных образований - государственная информационная система.

Объем сведений, получаемых из единой информационной системы муниципальных образований по запросам и передаваемых в эту информационную систему, определяется органом (учреждением), уполномоченным соответствующим органом исполнительной власти.

Расходы, необходимые для формирования, ведения, интеграции и архивирования единой информационной системы муниципальных образований, будут финансироваться за счет доходов местного бюджета в объеме, установленном Положением о данной системе.

В соответствии с другими предлагаемыми изменениями муниципальные уведомления будут отправляться в электронном виде.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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