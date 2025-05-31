Качество продукции Тегеранской нефтеперерабатывающей компании будет повышено

БАКУ /Trend/ - В следующем году с вводом в эксплуатацию завода Тегеранской нефтеперерабатывающей компании в Иране будет произведено 1,5 миллиона литров бензина в соответствии со стандартом Евро 5.

Как сообщает Trend, об этом сказал местным СМИ исполнительный директор Тегеранской нефтеперерабатывающей компании Бабек Форузеш.

По его словам, в настоящее время физические работы на указанном заводе компании завершены на 58%. Строительство этого завода началось 4 года назад.

Форузеш добавил, что этот завод считается одним из самых современных перерабатывающих заводов, который играет важную роль в повышении качества продукции.

Добавим, что Тегеранская нефтеперерабатывающая компания была создана в 1967 году. Компания имеет потенциал для ежедневной переработки 250 тысяч баррелей сырой нефти. В настоящее время, помимо бензина, компания ежедневно производит керосин, дизельное топливо, в растворители и другие продукты.

Текущий капитал компании составляет 275 триллионов риалов (около 6,55 миллиарда долларов). Банк Садерат, Иранская инвестиционная компания и Тегеранская инвестиционная компания являются основными акционерами Тегеранской нефтеперерабатывающей компании.