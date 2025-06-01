Увеличился объем грузоперевозок через иранские аэропорты
В первом месяце текущего иранского года объём грузовых перевозок через аэропорты Ирана значительно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной объём грузов был перевезён через такие аэропорты, как Мехрабад, Мешхед и Киш.
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