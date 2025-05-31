Еженедельный обзор цен на нефть в Азербайджане

На этой неделе в Азербайджане зафиксировано снижение средней цены на сырую нефть всех основных марок — Azeri Light CIF, Azeri Light FOB Ceyhan, Urals и Dated Brent. Показатели указывают на незначательное, но устойчивое падение котировок по сравнению с предыдущей неделей.

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