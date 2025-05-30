Названо число пассажиров, перевезенных на освобожденные территории Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В соответствии с возвращением населения на освобожденные территории, восстановительными и реконструкционными работами, а также спросом и имеющейся дорожной инфраструктурой, в настоящее время регулярные маршруты действуют по 11 различным направлениям. На освобожденные территории до сих пор перевезено около 85 тыс. пассажиров.

Об этом заявил на очередном заседании рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям при Межведомственном центре Координационного штаба заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана, руководитель рабочей группы Рахман Гумметов, сообщает Trend.

Он отметил, что к отчетному периоду в общей сложности около 1 миллиону 463 тысячам лиц одобрены заявки посредством портала www.yolumuzqarabaga.az на поездки на личных автомобилях на освобожденные территории.

"Наряду с существующими направлениями в города Шуша и Лачин, а также в поселок Суговушан, с 20 мая текущего года с помощью данного портала для граждан созданы условия для поездок на личных легковых автомобилях в Агдамский, Агдеринский, Джебраильский, Физулинский, Ходжалинский, Ходжавендский, Зангиланский районы, Ханкенди", - сказал замминистра.