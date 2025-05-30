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Подписана дорожная карта по расширению связей между компаниями Азербайджана и Германии (ФОТО)

Экономика Материалы 30 мая 2025 16:49 (UTC +04:00)
Подписана дорожная карта по расширению связей между компаниями Азербайджана и Германии (ФОТО)
Фото: Микаил Джаббаров / X

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - Подписана "Дорожная карта по расширению торговых, экономических и инвестиционных связей между компаниями Азербайджана и Германии".

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в публикации на странице министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в соцсети Х.

"На встрече с председателем Восточного комитета экономики Германии Михаэлем Хармсом были обсуждены перспективы развития связей между деловыми кругами. Подчеркнуты возможности благоприятного бизнес- и инвестиционного климата Азербайджана для расширения деятельности немецких компаний в стране.

В рамках встречи Восточным комитетом германской экономики, AZPROMO и Германо-азербайджанской торговой палатой была подписана «Дорожная карта по расширению торговых, экономических и инвестиционных связей между компаниями Азербайджана и Германии». Реализация данного документа будет способствовать укреплению двустороннего экономико-торгового и инвестиционного сотрудничества, а также стимулировать развитие совместных инициатив",- отмечается в публикации министра.

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Подписана дорожная карта по расширению связей между компаниями Азербайджана и Германии (ФОТО)
Подписана дорожная карта по расширению связей между компаниями Азербайджана и Германии (ФОТО)
Подписана дорожная карта по расширению связей между компаниями Азербайджана и Германии (ФОТО)
Подписана дорожная карта по расширению связей между компаниями Азербайджана и Германии (ФОТО)
Подписана дорожная карта по расширению связей между компаниями Азербайджана и Германии (ФОТО)
Подписана дорожная карта по расширению связей между компаниями Азербайджана и Германии (ФОТО)
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