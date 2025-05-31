Исповедь-молитва под лунным светом в Баку: вечер Нигяр Гасанзаде "Мой Бог" во Дворце Ширваншахов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Над древними стенами Ичери Шехер, словно внемля каждому слову, тихо расстилалось ночное небо. Луна - мудрая и невозмутимая - застыла над старинным минаретом, на который, читая свои строки, с надеждой и любовью смотрела поэтесса. То был не просто поэтический вечер - это была исповедь. Тихая, глубокая, искренняя. Наполненная светом и любовью, пронизывающей сердца каждого, кто оказался в этот момент во Дворце Ширваншахов.

Здесь, в самом сердце старого Баку, среди камней, хранящих дыхание веков, прошёл вечер поэзии известной поэтессы Нигяр Гасанзаде - основательницы литературных проектов Söz и İgidlərin Sözü, члена Союза писателей Азербайджана . Вечер, озаглавленный символично и глубоко "Мой Бог", стал настоящим откровением - и для самой поэтессы, и для публики, унесённой потоком её чувств и образов.

С первых строк стало ясно: название вечера - не просто метафора. Это внутренняя формула поэтессы, в которой жизнь и творчество переплетаются в тонкую нить откровений. Искренность Нигяр - почти дерзкая в своей открытости - не раз становилась предметом удивления и восхищения. И всё же вокруг неё всегда витала неуловимая тайна - как лёгкий аромат прошлого, как отблеск чего-то запредельного, далёкого от мирской суеты. Её стихи не объясняют - они чувствуются, звучат где-то между строк.

"Этот вечер для меня особенно значим. Он проходит в одном из самых магических и священных мест Баку - рядом с захоронением Бакуви, почитаемого предшественника суфизма. Стены Дворца будто дышат историей, в которой поэтическое слово обладало силой менять ход мысли и времени", - сказала поэтесса, обращаясь к собравшимся.

Нигяр Гасанзаде редко выходит к публике. Она бережёт своё слово, как редкий дар, не стремясь к частым изданиям и выступлениям. Её поэзия - не для беглого взгляда. Она требует тишины, внимания, душевной сосредоточенности. Именно поэтому вечер "Мой Бог" стал драгоценной возможностью прикоснуться к её новым произведениям, среди которых особенно ярко звучала тема молитвы, внутреннего диалога с Невидимым.

Почти в каждом стихотворении звучал призыв - личный, сокровенный - Мой Бог!!! Эти слова несли в себе не просьбу, но благодарность, не объяснение, но чувствование. Через них проглядывала духовная связь с вечностью, с тем, что невозможно назвать словами, но можно передать в ритме, паузе, дыхании стиха.

Произведения поэтессы прозвучали на азербайджанском языке в переводах народного поэта Сабира Рустамханлы, Салама Сарвана, Махира Гараева, Арифа Бузовналы и Шахрияра дел Герани. Вечер украсили эмоциональные и выразительные выступления заслуженной артистки Гюльзар Гурбановой, актёров и поэтов Оксаны Расуловой, Турала Ахмеда, Эльшана Аскерова, Ниджата Мамедова и Хазара Сулейманлы.

Почётные гости вечера вновь отметили: за всей своей искренностью Нигяр Гасанзаде по-прежнему остаётся неразгаданной тайной - словно её поэзия существует на грани между реальностью и мистическим знанием. Это делает её творчество особенно притягательным и нужным в наше рациональное время.

Среди гостей вечера были видные представители литературного и культурного сообщества: Рамиз Ровшан, Сабир Рустамханлы, Афаг Масуд, Сейран Сахавет и другие известные деятели искусства, а также представители государственных и общественных структур, ветераны Карабахской войны.

Это была не просто встреча. Это был вечер души, где слова звучали как молитва, а поэзия становилась пространством для тишины, света и человеческой истины.

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