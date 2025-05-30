Назван объем транзакций посредством систем быстрых денежных переводов в Азербайджане

В январе-апреле текущего года сумма одной транзакции составила 489 манатов, что на на 3,6% меньше показателя за январь-апрель 2024 года.

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