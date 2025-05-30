Джейхун Байрамов обсудил с Джошуа Хаком текущее состояние процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

БАКУ /Trend/ - 30 мая министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с делегацию во главе с заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джошуа Хаком.

Об этом сообщили в пятницу Trend в МИД Азербайджана.

На встрече обсуждались вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и США, а также текущее состояние процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией.

"Была отмечена важность исторических отношений между Азербайджаном и США по ряду направлений, полезного сотрудничества в области энергетической безопасности и других сферах, а также важность развития двусторонних отношений в рамках взаимных интересов.

В ходе встречи были рассмотрены энергетические проекты в регионе, планы по альтернативной энергии, перспективы транспортных и коммуникационных линий, совместная деятельность с Центральной Азией.

Джейхун Байрамов проинформировал другую сторону о ситуации в регионе в постконфликтный период, текущем состоянии и перспективах мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, существующих препятствиях.

На встрече также состоялся обмен мнениями по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении ведомства.

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