Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в село Бейлик Лачинского района

БАКУ /Trend/ - 31 мая очередная группа бывших вынужденных переселенцев, которая отправилась сегодня утром в село Бейлик Лачинского района, прибыла в село.

Как сообщает в субботу Trend, на данном этапе в село переселились 38 семей (153 человека).

Вернувшиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, помимо переселенных туда бывших вынужденных переселенцев, всего проживает более 43 тысяч человек, которые работают над реализацией проектов, а также выполняют должностные обязанности в местных отделениях отдельных государственных органов, работают в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики, которые возобновили свою деятельность.

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