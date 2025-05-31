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Азербайджан выразил поддержку Турции, претендующей на проведение COP31 (ФОТО)

Политика Материалы 31 мая 2025 00:57 (UTC +04:00)
Азербайджан выразил поддержку Турции, претендующей на проведение COP31 (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Заместитель министра иностранных дел Азербайджана, главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев принял участие в конференции «Объединение COP29 c COP30: дипломатия, действия и путь вперед в борьбе с изменением климата», состоявшейся 30 мая в Стамбуле и организованной Генеральным консульством Азербайджанской Республики в Стамбуле.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, в мероприятии приняли участие представители международных организаций, генеральных консульств и международных СМИ, аккредитованные в Стамбуле.

Помимо заместителя министра Рафиева, в панельных дискуссиях, состоявшихся в рамках конференции, приняли участие заместитель министра окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Фатма Варанк, проректор Босфорского университета профессор, доктор Гюркан Сельчук Кумбароглу и генеральный директор компании VAT Energy Мурат Алтуг Караташ.

Выступивший на мероприятии замминистра Ялчин Рафиев заявил, что решения, принятые на COP29, имеют историческое значение, в частности достигнутый результат по климатическому финансированию является крупнейшим решением по климатическому финансированию, согласованным путем переговоров в системе ООН, и он в три раза превышает предыдущий финансовый показатель. Было отмечено, что в настоящее время на основе мандата COP29 председательства Азербайджана и Бразилии работают над подготовкой отчета по «Дорожной карте от Баку до Белена» по увеличению климатического финансирования до 1,3 трлн долларов, и что отчет планируется представить на COP30.

Заместитель министра заявил, что завершение переговоров по статье 6 Парижского соглашения, которые были безрезультатными на протяжении 10 лет с момента его принятия, было достигнуто в Баку под руководством Азербайджана, и, таким образом, запуск механизма торговли квотами на выбросы углерода стал еще одним важным историческим событием.

Было отмечено, что, помимо направления переговоров, были объявлены важные инициативы в рамках Плана действий Председателя COP29, а число государственных и негосударственных субъектов, присоединяющихся к ним, неуклонно растет.

Ялчин Рафиев также подчеркнул, что Турция является достойным кандидатом на проведение COP31 и пожелал братскому государству успехов на этом направлении. Он отметил, что в случае, если Турция выиграет право на проведение следующего COP, Азербайджан готов поделиться своим успешным опытом с коллегами из братского государства и оказать необходимую поддержку.

В рамках визита заместитель министра провел двусторонние встречи с заместителем министра окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Фатмой Варанк, а также генеральными секретарями Организации Черноморского экономического сотрудничества и Организации экономического сотрудничества D8.

Азербайджан выразил поддержку Турции, претендующей на проведение COP31 (ФОТО)
Азербайджан выразил поддержку Турции, претендующей на проведение COP31 (ФОТО)
Азербайджан выразил поддержку Турции, претендующей на проведение COP31 (ФОТО)
Азербайджан выразил поддержку Турции, претендующей на проведение COP31 (ФОТО)
Азербайджан выразил поддержку Турции, претендующей на проведение COP31 (ФОТО)
Азербайджан выразил поддержку Турции, претендующей на проведение COP31 (ФОТО)
Азербайджан выразил поддержку Турции, претендующей на проведение COP31 (ФОТО)
Азербайджан выразил поддержку Турции, претендующей на проведение COP31 (ФОТО)
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