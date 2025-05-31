Азербайджан выразил поддержку Турции, претендующей на проведение COP31 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра иностранных дел Азербайджана, главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев принял участие в конференции «Объединение COP29 c COP30: дипломатия, действия и путь вперед в борьбе с изменением климата», состоявшейся 30 мая в Стамбуле и организованной Генеральным консульством Азербайджанской Республики в Стамбуле.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, в мероприятии приняли участие представители международных организаций, генеральных консульств и международных СМИ, аккредитованные в Стамбуле.

Помимо заместителя министра Рафиева, в панельных дискуссиях, состоявшихся в рамках конференции, приняли участие заместитель министра окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Фатма Варанк, проректор Босфорского университета профессор, доктор Гюркан Сельчук Кумбароглу и генеральный директор компании VAT Energy Мурат Алтуг Караташ.

Выступивший на мероприятии замминистра Ялчин Рафиев заявил, что решения, принятые на COP29, имеют историческое значение, в частности достигнутый результат по климатическому финансированию является крупнейшим решением по климатическому финансированию, согласованным путем переговоров в системе ООН, и он в три раза превышает предыдущий финансовый показатель. Было отмечено, что в настоящее время на основе мандата COP29 председательства Азербайджана и Бразилии работают над подготовкой отчета по «Дорожной карте от Баку до Белена» по увеличению климатического финансирования до 1,3 трлн долларов, и что отчет планируется представить на COP30.

Заместитель министра заявил, что завершение переговоров по статье 6 Парижского соглашения, которые были безрезультатными на протяжении 10 лет с момента его принятия, было достигнуто в Баку под руководством Азербайджана, и, таким образом, запуск механизма торговли квотами на выбросы углерода стал еще одним важным историческим событием.

Было отмечено, что, помимо направления переговоров, были объявлены важные инициативы в рамках Плана действий Председателя COP29, а число государственных и негосударственных субъектов, присоединяющихся к ним, неуклонно растет.

Ялчин Рафиев также подчеркнул, что Турция является достойным кандидатом на проведение COP31 и пожелал братскому государству успехов на этом направлении. Он отметил, что в случае, если Турция выиграет право на проведение следующего COP, Азербайджан готов поделиться своим успешным опытом с коллегами из братского государства и оказать необходимую поддержку.

В рамках визита заместитель министра провел двусторонние встречи с заместителем министра окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Фатмой Варанк, а также генеральными секретарями Организации Черноморского экономического сотрудничества и Организации экономического сотрудничества D8.