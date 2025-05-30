На территории вокруг Лачинской ГРС проведены плановые работы

ХАНКЕНДИ /Trend/ - На территории вокруг Лачинской газораспределительной станции (ГРС) проведены плановые работы.

Как сообщает в пятницу местный корреспондент Trend, об этом сказал первый заместитель главы Управления экспорта газа Сархан Бабашов на заседании "Рабочей группы по вопросам энергоснабжения".

Он отметил, что завершены соответствующие работы, связанные со зданием оператора станции, в том числе бетонные, штукатурные, кровельные, электрические и сантехнические.

"Построена опорная стена. Для технологической части установлен каркас. Технологическая часть смонтирована. Строительство и ремонт касательно вспомогательного здания завершены. Подготовлены сооружения для пожарного водоема, насосной станции, генератора и трансформатора. Работы по благоустройству территории продолжаются", - сказал он.

С.Бабашов отметил, что в числе оставшихся работ установка солнечной панели и прокладка въездной дороги.

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