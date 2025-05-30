НДЦ Азербайджана планирует открыть счет в Центральном депозитарии Казахстана
Фото: Национальный Депозитарный Центр Азербайджанской Республики
В число ближайших задач также входит реализация функции Расчетного агента по управлению денежными счетами в НДЦ и расширение спектра услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам через Портал инвестора.
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