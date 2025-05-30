Витраж вне времени - этот вечер в Баку стал нежным витком в бесконечной спирали искусства (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В уютном клубно-творческом пространстве "Этюд" состоялся вечер, где литература и искусство сплелись в изысканном танце мысли и чувства. Здесь состоялся раут, посвящённый презентации книги "Витраж вне времени" - собрания философской поэзии Айдына Эфенди и прозы Азера Агаларова, известного под псевдонимом Стивен Вольф, сообщает Trend Life.

Азер Агаларов очаровал публику своими рассказами и повестями, которые он сам определяет как "музыкально-изобразительную литературу" в жанре сюрреализма - удивительный сплав звуков, красок и слов, погружающий в мир грёз и размышлений. Поэзия Айдына Эфенди прозвучала с особым трепетом и уважением - в память о Мастере слова, чей дух витает над каждым стихом, наполняя зал трепетом и светлой грустью, чьё наследие остаётся живым и вдохновляющим. Стихи и проза были прочитаны с особой искренностью Ульвией Ахундовой и Натаван Меджидовой, подарив слушателям глубокие переживания и эмоции. Их прочтение было проникновенным и нежным, словно прикосновение к душе, заставляющее сердце биться в унисон.

Особым событием вечера стал показ короткометражного фильма "По ту сторону сцены", появившегося благодаря творческому союзу Лейлы Бегим и Азера Агаларова. Фильм, вдохновлённый рассказом "Дождь", обрел признание на международных кинофестивалях и стал настоящим олицетворением тонкой грани между сном и явью, между сценой и закулисьем.

После просмотра зал наполнился живой беседой - киновед Ульви Мехти, джазмен, народный артист Салман Гамбаров, известный вокалист Гасым Халилов и театральный продюсер Алекпер Тагизаде делились своими впечатлениями и вдохновением. Свободный микрофон превратил вечер в откровенный диалог, где каждый голос был услышан, а каждая мысль - понята.

Этот вечер стал истинным праздником творческой души, нежным витком в бесконечной спирали искусства, где слово, музыка и кино сливаются в волшебной симфонии вдохновения.

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