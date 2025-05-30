Банки Азербайджана увеличили кредитные вложения в транспортный сектор

На 1 мая этот показатель в месячном сравнении остался неизменным, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился почти на четверть.

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