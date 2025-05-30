На ж/д линии Горадиз-Агбенд выполнено 66% строительно-монтажных работ

БАКУ /Trend/ - В Лачинском районе открылся третий по счету в регионе международный аэропорт, а также завершены работы на 7 автомобильных дорогах протяженностью 224,1 км.

Об этом заявил на очередном заседании рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям при Межведомственном центре Координационного штаба заместитель министра цифрового развития и транспорта, руководитель рабочей группы Рахман Гумметов, сообщает Trend.

Он также отметил, что в рамках восстановления железнодорожной инфраструктуры завершено строительство линии Барда-Агдам.

"На железнодорожной линии Горадиз-Агбенд выполнено 66% строительно-монтажных работ", - сказал замминистра.

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