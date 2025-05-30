Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

На ж/д линии Горадиз-Агбенд выполнено 66% строительно-монтажных работ

Экономика Материалы 30 мая 2025 19:21 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Рашид Гараев
Рашид Гараев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Лачинском районе открылся третий по счету в регионе международный аэропорт, а также завершены работы на 7 автомобильных дорогах протяженностью 224,1 км.

Об этом заявил на очередном заседании рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям при Межведомственном центре Координационного штаба заместитель министра цифрового развития и транспорта, руководитель рабочей группы Рахман Гумметов, сообщает Trend.

Он также отметил, что в рамках восстановления железнодорожной инфраструктуры завершено строительство линии Барда-Агдам.

"На железнодорожной линии Горадиз-Агбенд выполнено 66% строительно-монтажных работ", - сказал замминистра.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости