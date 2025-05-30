НДЦ Азербайджана планирует добавить новые функции в депозитарную систему
Фото: Национальный Депозитарный Центр Азербайджанской Республики
Главными направлениями деятельности являются разработка интерфейса прикладного программирования (API) по затратам, интеграция депозитарной и бухгалтерской баз данных и внедрение нового механизма управления дебиторской задолженностью.
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