ЕБРР о прогрессе "зеленых" инфраструктурных проектов на Западных Балканах (Эксклюзив)

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) твердо настроен обеспечить баланс между экономическим ростом и экологической устойчивостью на Западных Балканах. "Мы стремимся поддерживать переход к низкоуглеродной и устойчивой экономике, гарантируя, что наши проекты будут способствовать долгосрочной стабильности", - заявил Маттео Коланджели, региональный директор ЕБРР.

Доступ к платной информации предоставляется по подписке Если Вы уже имеете аккаунт, пожалуйста, авторизуйтсь Войти Зарегистрироваться