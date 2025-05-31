ЕБРР о прогрессе "зеленых" инфраструктурных проектов на Западных Балканах (Эксклюзив)
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) твердо настроен обеспечить баланс между экономическим ростом и экологической устойчивостью на Западных Балканах. "Мы стремимся поддерживать переход к низкоуглеродной и устойчивой экономике, гарантируя, что наши проекты будут способствовать долгосрочной стабильности", - заявил Маттео Коланджели, региональный директор ЕБРР.
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