Офис ООН по сотрудничеству Юг-Юг приветствует создание в Баку платформы НПО Глобального Юга

БАКУ /Trend/ - 29 мая в Нью-Йорке директор Офиса ООН по сотрудничеству Юг-Юг (The United Nations Office for South-South Cooperation (UNOSSC) Дима Аль-Хатиб встретилась с делегацией Агентства государственной поддержки НПО Азербайджанской Республики.

Как сообщает в пятницу Trend, Дима Аль-Хатиб поприветствовала Платформу НПО Глобального Юга, которая была учреждена в Баку 28 апреля с участием НПО из 116 стран.

"Мы высоко ценим инициативу Платформы НПО Глобального Юга. В целом мы ценим политику Азербайджанского государства в направлении Глобального Юга, а также поддержку, оказываемую НПО",- сказала она.

Она отметила, что Офис ООН по сотрудничеству Юг-Юг заинтересован в тесном сотрудничестве с Платформой НПО Глобального Юга.

Исполнительный директор Айгюн Алиева подчеркнула, что что Агентство государственной поддержки НПО оказывает поддержку этому глобальному мероприятию в качестве партнера. Она с удовлетворением отметила, что идея создания этой платформы была предложена азербайджанским гражданским обществом во время COP29.

Дима Аль-Хатиб отметила успешное председательство Азербайджана на СОР29, подчеркнув важное значение и результаты этого мероприятия, проведенного в прошлом году в Баку.

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