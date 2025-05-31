В Азербайджане увеличились платежи по картам MasterCard нерезидентных финансовых институтов
В Азербайджане зафиксирован рост числа и объема операций по платежным картам MasterCard, выпущенным зарубежными финансовыми учреждениями. Показатели значительно увеличились по сравнению с предыдущим месяцем. Общий объем операций по всем картам, эмитированным нерезидентами, также продолжает расти.
Доступ к платной информации предоставляется по подписке
Если Вы уже имеете аккаунт, пожалуйста, авторизуйтсь
Подписка на платные материалы
Получите доступ ко всем предложениям от Trend, а также к контенту мирового класса по одной подписке или лицензионному контенту напрямую с помощью кредитной карты.
- AZN
- USD
- EUR
- RUB