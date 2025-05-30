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Назван объем потребления газа на освобожденных территориях Азербайджана

Общество Материалы 30 мая 2025 16:54 (UTC +04:00)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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ХАНКЕНДИ /Trend/ - За первые четыре месяца текущего года потребление газа на освобожденных территориях Азербайджана составило 4,7 миллиона кубометров.

Как сообщает в пятницу местный корреспондент Trend, об этом заявил первый заместитель генерального директора ПО "Азеригаз" Наиль Абдуллаев на заседании рабочей группы по вопросам энергоснабжения Межведомственного центра.

По его словам, в прошлом году потребление газа по региону составило 5,2 миллиона кубометров.

"Из общего объема 2,9 миллиона кубометров газа потребило население, 2,3 миллиона кубометров — нежилой сектор", - добавил Абдуллаев.

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