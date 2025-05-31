Стал известен объем выданных бизнес-кредитов торговым предприятиям в Азербайджане
В Азербайджане к концу апреля объем бизнес-кредитов, выданных торговым предприятиям, незначительно сократился по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время определенный рост показал общий объем бизнес-кредитного портфеля банков в стране.
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