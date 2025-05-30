В НДЦ Азербайджана будут внедрены стандарты безопасности SWIFT
Фото: Национальный Депозитарный Центр Азербайджанской Республики
Основными достижениями НДЦ за 2024 год являются внедрение систем информационной безопасности и кибербезопасности, построение модели RCSA на основе "CIS Controls Implementation Group" (Центр интернет-безопасности) и др.
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