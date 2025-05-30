БАКУ /Trend/ - Казахстан подтверждает приверженность углеродной нейтральности и "зеленой" экономике к 2060 году.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил вице-министр экологии и природных ресурсов Казахстана Мансур Ошурбаев, выступая в ходе панельной дискуссии на тему “Инновационный вызов: как сделать борьбу с изменением климата эффективной для всех” в рамках Международного форума Астана 2025.

Как отметил вице-министр, регион выразил твердую политическую волю следовать курсу устойчивого развития и борьбы с изменением климата. За прошедшие десятилетия Казахстан реализовал ряд стратегических шагов, подтверждающих приверженность климатическим целям.

По его словам, с 2013 года в Казахстане успешно функционирует система торговли выбросами, а в 2020 году глава государства подтвердил приверженность страны достижению углеродной нейтральности к 2060 году. В 2023 году Казахстан утвердил Обновленную национально определённую цель и взял на себя обязательство по сокращению выбросов парниковых газов на 15% к 2030 году. Утверждена стратегия поэтапного перехода к "зеленой" экономике, включающая декарбонизацию энергетики, транспорта, промышленности и сельского хозяйства.

"Сегодня, благодаря тесному сотрудничеству с международными партнерами, в том числе с Европейским Союзом, Казахстан имеет доступ к передовым технологиям и лучшим практикам декарбонизации. Это сотрудничество особенно важно в условиях геополитической нестабильности, когда устойчивость и климатическая безопасность приобретают глобальное значение", — подчеркнул Мансур Ошурбаев.

Ошурбаев добавил, что Казахстан активно участвует в глобальном обязательстве по сокращению выбросов метана, разрабатывая нормативную базу для регулирования этого направления.

Также вице-министр отметил, что к концу 2024 года доля возобновляемых источников энергии в общем энергобалансе страны превысила 6%, и к 2030 году этот показатель планируется увеличить до 15%. Реализуются масштабные программы по повышению энергетической эффективности, экологизации промышленности, поддержке "зеленых" инноваций и предпринимательства.