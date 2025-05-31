Торговля на Западных Балканах растет, но барьеры сохраняются - ЕБРР
Фото: Европейский банк реконструкции и развития
Международная торговля на Западных Балканах значительно выросла за последнее десятилетие, однако сохраняющиеся барьеры по-прежнему мешают дальнейшему прогрессу, заявил региональный директор ЕБРР на Западных Балканах Маттео Коланджели.
Доступ к платной информации предоставляется по подписке
Если Вы уже имеете аккаунт, пожалуйста, авторизуйтсь
Подписка на платные материалы
Получите доступ ко всем предложениям от Trend, а также к контенту мирового класса по одной подписке или лицензионному контенту напрямую с помощью кредитной карты.
- AZN
- USD
- EUR
- RUB