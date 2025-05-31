В Азербайджане увеличилось производство водки
В Азербайджане увеличилось производство водки по сравнению с прошлым годом, а производство пива снизилось. По состоянию на первое мая, запасы готовой продукции составили 164,6 тысячи декалитров.
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