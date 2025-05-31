В Азербайджане увеличились платежи по картам Visa нерезидентных финансовых институтов
В конце апреля текущего года значительно возросло количество и объём операций, совершённых в Азербайджане с использованием платежных карт Visa, выпущенных зарубежными финансовыми учреждениями. По сравнению с концом марта наблюдается заметный рост как по числу операций, так и по их сумме. В целом, также увеличилось использование всех видов платежных карт, эмитированных нерезидентными финансовыми институтами.
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