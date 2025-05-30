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В Риме состоялся торжественный концерт, посвящённый творчеству Эльдара Мансурова (ФОТО)

Культура Материалы 30 мая 2025 17:09 (UTC +04:00)
В Риме состоялся торжественный концерт, посвящённый творчеству Эльдара Мансурова (ФОТО)
Фото: Личный архив Эльдара Мансурова

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Риме состоялся торжественный симфонический концерт, посвящённый творчеству композитора, народного артиста Азербайджана Эльдара Мансурова, сообщили Trend Life в пресс-службе музыканта.

Вечер, приуроченный ко Дню независимости Азербайджана – 28 Мая, прошел в концертном зале Auditorium Conciliazione при поддержке посольства Азербайджана в Италии.

Под искусным руководством дирижёра, заслуженного артиста Фуада Ибрагимова на сцене объединились национальные мотивы и классические музыкальные традиции, создавая уникальное звучание, которое захватило сердца почти тысячи слушателей - дипломатов, деятелей искусства, представителей азербайджанской диаспоры и итальянских ценителей музыки. Прозвучали 11 симфонических произведений Мастера.

В завершение Эльдар Мансуров вышел на сцену и выразил глубокую благодарность присутствующим, а также тепло поздравил всех соотечественников с национальным праздником.

"Этот день имеет для меня особое значение. Чествование Дня независимости Азербайджана моей музыкой в Риме - одновременно большая ответственность и огромная гордость. Выражаю благодарность всем, кто внес свой вклад в организацию этого незабываемого вечера, и зрителям, которые пришли нас послушать", - сказал композитор

Данное событие стало очередным значимым мероприятием в деле популяризации азербайджанского музыкального искусства на международной сцене и укрепления культурных связей между Азербайджаном и Италией.

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В Риме состоялся торжественный концерт, посвящённый творчеству Эльдара Мансурова (ФОТО)
В Риме состоялся торжественный концерт, посвящённый творчеству Эльдара Мансурова (ФОТО)
В Риме состоялся торжественный концерт, посвящённый творчеству Эльдара Мансурова (ФОТО)
В Риме состоялся торжественный концерт, посвящённый творчеству Эльдара Мансурова (ФОТО)
В Риме состоялся торжественный концерт, посвящённый творчеству Эльдара Мансурова (ФОТО)
В Риме состоялся торжественный концерт, посвящённый творчеству Эльдара Мансурова (ФОТО)
В Риме состоялся торжественный концерт, посвящённый творчеству Эльдара Мансурова (ФОТО)
В Риме состоялся торжественный концерт, посвящённый творчеству Эльдара Мансурова (ФОТО)
В Риме состоялся торжественный концерт, посвящённый творчеству Эльдара Мансурова (ФОТО)
В Риме состоялся торжественный концерт, посвящённый творчеству Эльдара Мансурова (ФОТО)
В Риме состоялся торжественный концерт, посвящённый творчеству Эльдара Мансурова (ФОТО)
В Риме состоялся торжественный концерт, посвящённый творчеству Эльдара Мансурова (ФОТО)
В Риме состоялся торжественный концерт, посвящённый творчеству Эльдара Мансурова (ФОТО)
В Риме состоялся торжественный концерт, посвящённый творчеству Эльдара Мансурова (ФОТО)
В Риме состоялся торжественный концерт, посвящённый творчеству Эльдара Мансурова (ФОТО)
В Риме состоялся торжественный концерт, посвящённый творчеству Эльдара Мансурова (ФОТО)
В Риме состоялся торжественный концерт, посвящённый творчеству Эльдара Мансурова (ФОТО)
В Риме состоялся торжественный концерт, посвящённый творчеству Эльдара Мансурова (ФОТО)
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