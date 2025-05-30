В Азербайджане увеличивается сумма ряда исполнительных сборов

БАКУ /Trend/ - В случае неисполнения исполнительного документа должником по уважительной причине в срок, установленный для добровольного исполнения, исполнитель принимает решение об удержании исполнительного сбора в размере 10 процентов от суммы, подлежащей взысканию с должника.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "Об исполнительной власти", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Согласно действующему законодательству, если исполнительный документ не был исполнен должником по уважительной причине в установленный для добровольного исполнения срок, исполнитель принимает решение об удержании исполнительного сбора в размере 7 процентов от суммы, подлежащей взысканию с должника.

По предложенным изменениям, в случае неисполнения исполнительного документа, предусматривающего требование неимущественного характера, с должника будет взиматься исполнительный сбор в размере 100 манатов, а с должника - юридического лица - 500 манатов.

Согласно действующему законодательству, при неисполнении исполнительного документа, предусматривающего требование неимущественного характера, с должника-физического лица взимается исполнительный сбор в размере 11 манатов, а с юридического лица-должника - 55 манатов.

Кроме того, в связи с исполнением служебных обязанностей исполнитель может быть награжден за счет средств специального казначейского счета органов юстиции в соответствии с законом "О прохождении службы в органах юстиции".

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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