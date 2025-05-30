Обнародован объем кредитов, выданных крупным предпринимателям в Азербайджане в апреле
На конец апреля текущего года объем кредитов, выданных крупным предпринимателям в Азербайджане, продолжил расти, достигнув значительного увеличения по сравнению с мартом. Объем бизнес-кредитного портфеля банков также показал небольшое увеличение. Основная часть кредитов была предоставлена за счет государственных фондов.
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