В Грузии выросло количество абонентов мобильной связи и интернета

БАКУ /Trend/ - В Грузии в 2024 году наблюдался значительный рост числа пользователей мобильной связи и интернета, а также повышение уровня проникновения этих услуг среди населения, говорится в ежегодном отчёте Национальной комиссии по коммуникациям, передает Trend.

Согласно документу, к концу года количество абонентов мобильного интернета в стране достигло 4,6 млн человек — на 280 тыс. больше по сравнению с 2023 годом. Уровень проникновения этой услуги вырос на 8 процентных пунктов и составил 133%.

Также увеличилось общее число пользователей мобильной связи - на 230 тыс., превысив отметку в 6,1 млн человек. Рост зафиксирован как среди физических, так и среди юридических лиц: число корпоративных абонентов составило 1,55 млн (25,4% от общего количества), а частных пользователей - около 4,6 млн.

Согласно отчёту, уровень проникновения мобильной связи среди населения Грузии также вырос на 8 процентных пунктов и достиг 177%.