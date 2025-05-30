Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На состоявшемся 30 мая заседании под председательством главы Экономического совета Азербайджанской Республики, премьер-министра Али Асадова были подробно рассмотрены план мероприятий по обеспечению макроэкономической стабильности и устойчивого экономического развития на среднесрочный период, инструменты поддерживающей экономической политики, бюджетная политика и другие приоритетные вопросы.

Об этом Trend сообщили в Кабинете министров.

Было отмечено, что по вопросам повестки заседания были заслушаны доклады помощника Президента Азербайджанской Республики Шахмара Мовсумова и министра экономики Микаила Джаббарова. Члены Экономического совета провели обширные обсуждения представленной повестки дня экономической политики.

По итогам заседания были приняты решения с учетом мнений и предложений членов Экономического совета и даны поручения соответствующим органам.

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