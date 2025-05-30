Президент Румынии поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Румынии Никушор Дан направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Господин Президент.

Поздравляю Вас с национальным праздником – 28 Мая – Днем независимости Азербайджанской Республики, желаю Вашему народу процветания и благополучия.

Азербайджан является стратегическим, активным и надежным партнером Румынии в регионе Южного Кавказа. Тесные отношения между нашими странами основаны на твердых принципах и общих целях. Многочисленные проекты, реализуемые Румынией и Азербайджанской Республикой как на двустороннем, так и на региональном уровне, в полной мере отражают интенсивность нашего сотрудничества.

Я подтверждаю полную поддержку Румынией независимости, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в рамках его международно признанных границ. В то же время еще раз выражаю приверженность Румынии укреплению и углублению стратегического партнерства на всех уровнях. Абсолютно уверен, что благодаря постоянным усилиям двустороннее сотрудничество между Румынией и Азербайджанской Республикой будет развиваться в таких представляющих особое значение областях, как энергетика, торговля, образование. Румыния также продолжит активно участвовать в развитии конструктивных и перспективных связей между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом.

Господин Президент, примите заверения в высочайшем почтении к Вам".