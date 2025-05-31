Иранская компания "Тракторсази" увеличила экспорт

БАКУ /Trend/ - В прошлом иранском году (с 20 марта 2024 г. по 20 марта 2025 г.) экспорт тракторов иранской компании "Тракторсази" вырос на 40% по стоимости и весу по сравнению с предыдущим годом (с 21 марта 2023 г. по 19 марта 2024 г.).

Как сообщает Trend, об этом заявил 26 мая исполнительный директор компании "Тракторсази" Амир Ахмед Андалиби в ходе визита на производство вместе с послом Бангладеш в Иране Манджури Керимханом Чодри.

По словам Андалиби, за прошедший год компания экспортировала 4,6 тысячи тракторов на сумму 55 миллионов долларов. Общий доход "Тракторсази" составил 70 миллионов долларов. Производимые компанией тракторы экспортировались в 25 стран.

"В текущем году [c 21 марта 2025 г. по 20 марта 2026 г.] мы ставим цель экспортировать 8 тысяч тракторов. Это станет значительным шагом в расширении нашего присутствия на международных рынках", - отметил он.

Представител компании сказал, что "Тракторсази" до сих пор не экспортировала свою продукцию в Бангладеш. Но, учитывая, что Бангладеш имеет большие сельскохозяйственные возможности, ожидается, что тракторы будут экспортироваться и в эту страну.

Посол Бангладеш Манджури Керимхан Чодри, который подробно ознакомился с заводом компании "Тракторсази", также отметил, что до настоящего времени Бангладеш обеспечивал себя необходимыми тракторами за счёт поставок из Китая, Индии, Индонезии, а также посредством сборки внутри страны. По его словам, иранская компания "Тракторсази" располагает необходимыми возможностями для развития отношений между двумя странами и может обеспечить Бангладеш сельскохозяйственной техникой.

Чодри добавил, что объем торговли между Ираном и Бангладеш составляет около 1 миллиарда долларов в год, причем основную часть этого объема составляет иранский экспорт. Несмотря на международные санкции, интерес к развитию двусторонних отношений проявляет в основном частный сектор обеих стран.

Следует отметить, что компания "Тракторсази" располагает девятью дочерними предприятиями в городе Тебриз, двумя за пределами провинции Восточный Азербайджан и еще двумя за рубежом. В настоящее время компания покрывает 99% внутренних потребностей Ирана в тракторах и сопутствующем оборудовании.

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