Нарушители границы, столкнувшиеся с угрозой для жизни, эвакуированы - ГПС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 25 мая в 22:20 на служебной территории пограничного отряда «Худат» Командования Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, при выполнении задачи по охране государственной границы, пограничный наряд обнаружил признаки нарушения государственной границы.

Об этом сообщили Trend в пресс-службе ГПС.

Пограничная застава была немедленно поднята по команде «К оружию», служебная территория закрыта, проинформировано пограничное представительство Российской Федерации.

Были приняты неотложные меры по спасению нарушителей границы, которые оказались в беспомощном и опасном для жизни положении в условиях опасного рельефа и сильного течения реки Самур при попытке нарушения государственной границы. Их эвакуация стала возможной благодаря профессиональному вмешательству пограничников.

Установлено, что задержанные являются гражданами Исламской Республики Пакистан: Бегюм Рагиа (1975 года рождения), Ахмед Сулейман (1991 года рождения), Сумера Сулейман Ахмед (2000 года рождения), Сулейман Мухаммед Султан (2021 года рождения) и Скендер Мухаммед Султан (2022 года рождения).

В результате расследования выяснилось, что задержанные лица прибыли в страну легально, а затем нарушив государственную границу намеревались незаконно мигрировать в одну из европейских стран.

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