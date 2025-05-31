Названо количество карт Mastercard, используемых в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Количество карт Mastercard, используемых в Казахстане, по состоянию на 1 мая 2025 года превысило 3,72 миллиона штук, сообщает Trend со ссылкой на Национальный банк Казахстана.

По состоянию на апрель 2025 года эмиссия карт Mastercard в Казахстане выросла до 3,72 миллиона единиц, что на 668 000 карт больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Дебетовые инструменты являются преобладающими финансовыми инструментами и составляют 3,59 миллиона единиц.

Рост использования карт Mastercard на 22 процента свидетельствует о динамичном расширении присутствия бренда на рынке Казахстана. Этот показатель значительно превышает нормативное расширение рынка, что может свидетельствовать о повышении доверия к этой транзакционной системе.