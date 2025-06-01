Иран призвал МАГАТЭ к объективности в вопросе ядерной программы

БАКУ /Trend/ – Иран ожидает, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) будет объективно и беспристрастно отражать реальное положение дел в отношении иранской ядерной программы.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи в телефонном разговоре с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, передает Trend.

Арагчи подчеркнул, что Иран продолжает тесное сотрудничество с агентством, осуществляя свою ядерную деятельность в рамках соглашения о гарантиях и под постоянным контролем МАГАТЭ. По его словам, любое искажение фактов может дать повод определённым сторонам использовать агентство в политических целях против Ирана.

Он выразил надежду, что генеральный директор МАГАТЭ проинформирует о сотрудничестве Ирана на предстоящем заседании Совета управляющих агентства на следующей неделе. Арагчи предупредил, что любые политизированные шаги могут привести к негативным последствиям, и Иран оставляет за собой право на соответствующую реакцию. Ответственность за возможную эскалацию, по его словам, ляжет на тех, кто пытается использовать агентство в ущерб Ирану.

Собеседники также обсудили непрямые переговоры между Ираном и США, перспективы снятия санкций, а также последний доклад МАГАТЭ по Ирану.

Отметим, что в отчёте агентства от 17 мая 2024 года указано, что запасы урана, обогащённого до 60%, достигли 408,6 кг, увеличившись на 133,8 кг по сравнению с предыдущим отчетом в феврале. В документе подчеркивается, что обогащение урана до такого уровня представляет собой короткий технический шаг к оружейному обогащению на уровне 90%. МАГАТЭ призвало Иран к полному и эффективному сотрудничеству.