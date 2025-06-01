В Иране увеличилось кредитование стартапов
В Иране за два месяца объем кредитов, предоставленных банками стартапам, вырос на более чем 50 процентов. По данным Центрального банка, как государственные, так и частные банки нарастили поддержку инновационного бизнеса.
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